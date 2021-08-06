Лукашенко поздравил с завоеванием серебряной и бронзовой медалей олимпийцев

Источник материала: ОНТ

Сегодня с завоеванием серебряной и бронзовой медалей олимпийцев поздравил Президент! Магомедхабиб Кадимагомедов, несмотря на непростой жребий, показал прекрасную форму и волю к победе. В карьере спортсмена будет еще много ярких выступлений и громких побед, убежден Александр Лукашенко.

Поздравляя Ванессу Колодинскую, Президент назвал выступление белоруски несомненным успехом, а блестящую победу в поединке за бронзу – ярким свидетельством таланта. И отметил жесткую конкуренцию на пути к покорению пьедестала. Особые слова благодарности Александр Лукашенко направил тренерам и национальной команде по вольной борьбе, которые высоко пронесли флаг Беларуси на главном спортивном форуме планеты. Глава государства поблагодарил олимпийцев за труд, выдержку и достойный результат.

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