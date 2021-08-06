ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко поздравил с завоеванием серебряной и бронзовой медалей олимпийцев

06.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил с завоеванием серебряной и бронзовой медалей олимпийцев

Сегодня с завоеванием серебряной и бронзовой медалей олимпийцев поздравил Президент! Магомедхабиб Кадимагомедов, несмотря на непростой жребий, показал прекрасную форму и волю к победе. В карьере спортсмена будет еще много ярких выступлений и громких побед, убежден Александр Лукашенко.

Поздравляя Ванессу Колодинскую, Президент назвал выступление белоруски несомненным успехом, а блестящую победу в поединке за бронзу – ярким свидетельством таланта. И отметил жесткую конкуренцию на пути к покорению пьедестала. Особые слова благодарности Александр Лукашенко направил тренерам и национальной команде по вольной борьбе, которые высоко пронесли флаг Беларуси на главном спортивном форуме планеты. Глава государства поблагодарил олимпийцев за труд, выдержку и достойный результат.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня с завоеванием серебряной и бронзовой медалей олимпийцев поздравил Президент! Магомедхабиб Кадимагомедов, несмотря на непростой жребий, показал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что подарили Лукашенко на открытии моста в Гродно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by