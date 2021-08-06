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Еще один интернет-ресурс признан экстремистским в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Интернет-сайт Тribunа.cоm и его производные страницы в соцсетях и мессенджерах признаны экстремистскими. Об этом
Соответствующее решение вынес 6 августа суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК.
Отныне за публикацию (репост) из этих интернет-источников предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
Фото: pixabay
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Интернет-сайт Тribunа.cоm и его производные страницы в соцсетях и мессенджерах признаны экстремистскими. Об этом сообщили в МВД. Соответствующее решение вынес 6...
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