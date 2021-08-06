ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще один интернет-ресурс признан экстремистским в Беларуси

06.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Еще один интернет-ресурс признан экстремистским в Беларуси

Интернет-сайт Тribunа.cоm и его производные страницы в соцсетях и мессенджерах признаны экстремистскими. Об этом сообщили в МВД.

Соответствующее решение вынес 6 августа суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК. 

Отныне за публикацию (репост) из этих интернет-источников предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернет-сайт Тribunа.cоm и его производные страницы в соцсетях и мессенджерах признаны экстремистскими. Об этом сообщили в МВД. Соответствующее решение вынес 6...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что подарили Лукашенко на открытии моста в Гродно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by