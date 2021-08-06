Прогноз погоды на 7 августа: дождей станет меньше и до +23°C

Источник материала: ОНТ

Активный атмосферный вихрь принес сильные ливни, грозы, порывистый ветер. Но он уже покидает Беларусь, и в ближайшие дни погода начнет постепенно налаживаться – дождей и облаков станет меньше.

Завтра, 7 августа, погода будет определяться тыловой частью циклона, уходящего в сторону Балтийского моря и теряющего свою силу. По его периферии станет поступать умеренно-теплая, влажная воздушная масса с Центральной Европы. В результате без дождей не обойдется, но они будут небольшими и непродолжительными.

В субботу облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем по западу кратковременные дожди, грозы. Влажность до 90%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет расти.

Утром температура воздуха – от +14°C по юго-западу до +19°C по северо-востоку. С учетом влажности и ветра, по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от +16°C по западной половине до +23°C по восточной. К вечеру – +16…+20°C.

В воскресенье погодные условия станет определять область высокого атмосферного давления, лишь днем в западных районах скажется влияние более влажных воздушных масс. Переменная облачность. Без осадков, лишь днем в западных регионах пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9°C…+16°C, днем +23°C…+29°C. В начале следующей недели будет умеренно тепло, но без кратковременных дождей не обойдется.

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