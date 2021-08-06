Пассажир автобуса Варшава - Минск пытался провезти через границу марихуану. Мужчину задержали

Источник материала: ОНТ

Минск пытался провезти через границу марихуану. Мужчину задержали" class="one-news__figure-img">

У одного из пассажиров автобуса Варшава – Минск обнаружили наркотическое вещество. Пассажира заключили под стражу, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Брестской транспортной прокуратуре.

Согласно материалам дела, мужчина был задержан 27 июля, в РПТО «Варшавский мост». Производя осмотр автобуса с помощью служебной собаки, сотрудники Брестской таможни нашли марихуану, которую кто-то из пассажиров пытался провезти в предметах контрацепции. Вскоре выяснилось, что обладатель вещей – 46-летний житель Слонима.

Назначены необходимые экспертизы, произведены необходимые неотложные следственные действия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу ЕАЭС наркотических средств.

Фото: tops.gpk.gov.by

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