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В Китае роботы начали строить дороги

06.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае роботы начали строить дороги

Новое в дорожном строительстве. В Китае отрабатывают технологию, когда укладкой асфальте на шоссе будут заниматься беспилотники.


Роботы неплохо справляются. Искусственный интеллект, который руководит машинами, уложил несколько пробных километров на участке в Синьцзян-Уйгурской автономном округе. Новая дорога соединит Алай с Урумчи. Роботы пока выполняют свои функции под присмотром человека. Разработчики обещают вскоре полностью перевести строительство в автоматический режим.

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Новое в дорожном строительстве. В Китае отрабатывают технологию, когда укладкой асфальте на шоссе будут заниматься беспилотники. Роботы неплохо справляются....
 
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