В Китае роботы начали строить дороги

Источник материала: ОНТ

Новое в дорожном строительстве. В Китае отрабатывают технологию, когда укладкой асфальте на шоссе будут заниматься беспилотники.





Роботы неплохо справляются. Искусственный интеллект, который руководит машинами, уложил несколько пробных километров на участке в Синьцзян-Уйгурской автономном округе. Новая дорога соединит Алай с Урумчи. Роботы пока выполняют свои функции под присмотром человека. Разработчики обещают вскоре полностью перевести строительство в автоматический режим.

Подписывайтесь на нас в Telegram