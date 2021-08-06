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В Китае роботы начали строить дороги
Источник материала: ОНТ
Новое в дорожном строительстве. В Китае отрабатывают технологию, когда укладкой асфальте на шоссе будут заниматься беспилотники.
Роботы неплохо справляются. Искусственный интеллект, который руководит машинами, уложил несколько пробных километров на участке в Синьцзян-Уйгурской автономном округе. Новая дорога соединит Алай с Урумчи. Роботы пока выполняют свои функции под присмотром человека. Разработчики обещают вскоре полностью перевести строительство в автоматический режим.
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Новое в дорожном строительстве. В Китае отрабатывают технологию, когда укладкой асфальте на шоссе будут заниматься беспилотники. Роботы неплохо справляются....
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