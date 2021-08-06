В Минске члены Совета Республики провели прием граждан. С какими вопросами обращались люди?

Источник материала: ОНТ

Услышать людей, разобраться в их проблемах и помочь в решении. Члены Совета Республики сегодня проводят единый день приема граждан.





К сенаторам обращаются жители Минска, компетентные ответы на свои вопросы они получают во всех районных администрациях. Жильё, благоустройство, здравоохранение, социальная помощь и не только. Эти темы сегодня звучали во время личного приема граждан председателем Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктором Лисковичем. От жителей Советского района ему поступило почти два десятка обращений, большинство вопросов уже решены, а все предложения были услышаны.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального Собрания Беларуси: «Очень многие вопросы могли быть и должны были быть решены до и без обращения заявителей в органы местной власти. Должен работать выявительный принцип. Посмотреть, чем мы можем помочь в рамках действующего законодательства, если это волнует целую группу людей, то где-то надо и законодательство поменять, всё в наших силах. Законы пишут люди, и законы должны работать для людей».

Вопросы, которые не удалось решить оперативно, остаются на контроле. Многое сенаторы хотят увидеть воочию, чтобы после консультаций с различными службами определить пути решения проблем.





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