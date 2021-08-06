|
В Минске члены Совета Республики провели прием граждан. С какими вопросами обращались люди?
Источник материала: ОНТ
Услышать людей, разобраться в их проблемах и помочь в решении. Члены Совета Республики сегодня проводят единый день приема граждан.
К сенаторам обращаются жители Минска, компетентные ответы на свои вопросы они получают во всех районных администрациях. Жильё, благоустройство, здравоохранение, социальная помощь и не только. Эти темы сегодня звучали во время личного приема граждан председателем Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктором Лисковичем. От жителей Советского района ему поступило почти два десятка обращений, большинство вопросов уже решены, а все предложения были услышаны.
Вопросы, которые не удалось решить оперативно, остаются на контроле. Многое сенаторы хотят увидеть воочию, чтобы после консультаций с различными службами определить пути решения проблем.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Услышать людей, разобраться в их проблемах и помочь в решении. Члены Совета Республики сегодня проводят единый день приема граждан. К сенаторам обращаются...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)