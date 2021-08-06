«Вела себя спокойно и безразлично». Новые подробности о трагедии в Мозыре, где мать бросила умирать новорожденного в лесу

Источник материала: ОНТ

Шокирующая новость прокатилась по всем информационным лентам: в Мозыре в лесополосе найден новорождённый ребёнок. Мёртвый. Картонная коробка из-под печенья, внутри которой крошечная девочка, завёрнутая в старое платье. И главный вопрос: чьё сердце оказалось настолько чёрствым? И чья рука не дрогнула, оставляя посреди леса новую жизнь?

Эксклюзивный и жестокий материал «Тревожной кнопки»:





Жуткая находка в лесном массиве на окраине Мозыря повергла в шок даже опытных следователей.

Шансов выжить у малыша не было. Больше недели. Без еды. Без тепла. И без материнской любви.

Катерина восстанавливает события той ночи. Она и беременная Юля в компании нескольких мужчин отправились отдыхать на местную ферму. Насыщенное алкоголем застолье чуть позже сморило Катерину в сон. Позже проснулась.

Вместо того, чтобы вызвать скорую, вся компания снова сядет за стол. Тем более, такой повод появился. Но с рассветом и отрезвлением в друзьях Юлии проснётся и осознание: в соседней комнате новорождённый ребенок. И они все-таки уговорят новоиспечённую мать отправиться в город. Юля забрала малышку и купила билет на автобус до Мозыря. Но. Приехала в город и от безысходности оставила данного ребенка в лесном массиве без оказания ему надлежащей помощи, в результате чего ребенок умер.

До больницы, в которую и ехала Юля, оставалось дойти двести метров. А она, почему-то, решилась на самый страшный шаг..

Но страшнее другое. Если бы не события двухмесячной давности, вряд ли тело крошечной девочки вообще удалось бы найти. В июне Юля, которая в тот момент находилась на седьмом месяце беременности, освободилась из изолятора временного содержания. Ей настоятельно рекомендовали встать на учет в женскую консультацию. Но она ослушалась. А затем и вовсе исчезла. Контролируя подопечную, сотрудники милиции понимали: срок родов подходит. Они начали искать будущую мать. И нашли. У сожителя.

Только вот уже ни живота, ни ребенка при себе у свободного поведения Юлии не оказалось. И милиционеры задали логичный вопрос: куда же исчез младенец? Но вместо ответа молодая мать отвела их туда, где жестоко и бессердечно оставила умирать свою малышку.

Бесцельно бродяжничая по собственной жизни, она в итоге подарила жизнь ребенку. А потом передумала… Бывшей матери теперь грозит до 25 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на нас в Telegram