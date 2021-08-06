Милиция разыскивает очевидцев ДТП в Могилеве, в котором пострадали 5 человек

Источник материала: ОНТ

Могилеве, в котором пострадали 5 человек" class="one-news__figure-img">

В результате аварии в Могилеве пострадали пять человек, разыскиваются очевидцы произошедшего. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП случилось поздно вечером 14 июля, в районе 22.25. Машина Audi-100 ехала по ул. Королева со стороны пр. Димитрова, направляясь к пр. Мира. Возле дома №15, перестраиваясь в левую полосу, водитель автомобиля потерял управление и выехал на встречную, где врезался в Сitroen Xsara. Пострадали 5 человек, всех доставили в больницу.

Всех, кто видел момент ДТП или что-либо знает, просят обратиться в Следственный комитет по области, позвонив по телефону 8 (0222) 29-82-05 (с 9:00 до 18:00 в будние дни) или в оперативно-дежурную службу ГАИ по телефону 8 (0222) 63-44-44 (круглосуточно). Существенно могут помочь в деле видеозаписи аварии с регистратора.

Фото: ГАИ

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