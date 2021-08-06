|
Милиция разыскивает очевидцев ДТП в Могилеве, в котором пострадали 5 человек
Источник материала: ОНТМогилеве, в котором пострадали 5 человек" class="one-news__figure-img">
В результате аварии в Могилеве пострадали пять человек, разыскиваются очевидцы произошедшего. Об этом
ДТП случилось поздно вечером 14 июля, в районе 22.25. Машина Audi-100 ехала по ул. Королева со стороны пр. Димитрова, направляясь к пр. Мира. Возле дома №15, перестраиваясь в левую полосу, водитель автомобиля потерял управление и выехал на встречную, где врезался в Сitroen Xsara. Пострадали 5 человек, всех доставили в больницу.
Всех, кто видел момент ДТП или что-либо знает, просят обратиться в Следственный комитет по области, позвонив по телефону 8 (0222) 29-82-05 (с 9:00 до 18:00 в будние дни) или в оперативно-дежурную службу ГАИ по телефону 8 (0222) 63-44-44 (круглосуточно). Существенно могут помочь в деле видеозаписи аварии с регистратора.
Фото: ГАИ
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате аварии в Могилеве пострадали пять человек, разыскиваются очевидцы произошедшего. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома. ДТП случилось...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)