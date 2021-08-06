В Хиросиме минутой молчания почтили память погибших от ядерной бомбы 76 лет назад

Источник материала: ОНТ

Мрачная дата в военной истории Соединенных Штатов и трагичная в истории Японии. 76 лет назад, когда город Хиросима только просыпался, американский бомбардировщик сбросил на его центр атомную бомбу. В Хиросиме память жертв почтили минутой молчания.





В городе проживало 245 тысяч человек. По разным оценкам, сразу же погибли от 70 до 100 тысяч человек, а к концу 1945 года число жертв выросло до 140 тысяч за счет умерших от ран, ожогов и облучения. Хиросима не была мирным городом: в нём располагались военные объекты и страны находились в состоянии войны, да и международных договоров о ядерном оружии тогда не было. Но оно появилось у США. И его нужно было непременно использовать. США так и не извинились ни за Хиросиму, ни за Нагасаки, Югославию, Вьетнам и многие другие конфликты. Но их заботит военный потенциал Китая, России и Ирана.

Созываются конференции по ядерному разоружению. В этом году такую назвали «Журавли ради будущего», таким образом политизировали историю японской девочки, которая сложила тысячу бумажных журавликов в надежде на исцеление от лейкемии. Устраивают конференцию американские организации. И на таких собраниях об ужасах применения ядерного оружия не вспоминают. Как и о том, что применено оно было дважды по приказу Вашингтона.

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