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Активисты анархистского движения призывали к организации массовых беспорядков в Минске

06.08.2021 19:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны активисты анархистского движения, призывавшие к организации массовых беспорядков 9 августа. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале.

Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на восьмерых активистов. Задержанные - жители столицы, Минской и Брестской областей. Им от 21 до 33 лет, официально нигде не работают.

"Начиная с августа прошлого года они были организаторами протестных маршей и массовых беспорядков на центральных улицах Минска. Полиграфическую продукцию анархистского содержания с призывами к противоправной деятельности изготавливали в печатном кооперативе "Листовка". Установлено, что их протестная деятельность финансировалась. Об этом свидетельствуют изъятые в ходе обысков крупные суммы иностранной валюты, копировально-множительная техника, сырье для изготовления, готовая продукция в виде листовок, анархистская литература и экстремистская атрибутика", - уточнила пресс-секретарь МВД.

Возбуждено уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

По информации ГУБОПиК, некоторые активисты анархистского движения скрываются за пределами страны. В отношении всех фигурантов продолжается оперативно-следственные мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на восьмерых активистов. Задержанные - жители столицы, Минской и Брестской областей. Им от 21 до 33 лет, официально нигде не работают.
 
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