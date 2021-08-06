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Что подарили Лукашенко на открытии моста в Гродно?

06.08.2021 19:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия моста Восточный через Неман в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый путепровод позволит существенно разгрузить областной центр.

Что подарили Лукашенко на открытии моста в Гродно?

Лично для Президента открытие Восточного моста – событие не менее важное, чем для самих гродненцев. И на память в конце церемонии Александру Лукашенко подарили хрустальный мост.

Что подарили Лукашенко на открытии моста в Гродно?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знал, что будет такой подарок. Но я не думал, как вы могли его так соорудить. Спасибо большое. Это уже, наверное, чтобы во Дворце Независимости был…
– Так точно. Я там видел подобное.
– Я понял, я так и сделаю.

Что подарили Лукашенко на открытии моста в Гродно?

Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром». Читайте здесь.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия моста Восточный через Неман в...
 
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