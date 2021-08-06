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Что подарили Лукашенко на открытии моста в Гродно?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия моста Восточный через Неман в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый путепровод позволит существенно разгрузить областной центр.
Лично для Президента открытие Восточного моста – событие не менее важное, чем для самих гродненцев. И на память в конце церемонии Александру Лукашенко подарили хрустальный мост.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия моста Восточный через Неман в...
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