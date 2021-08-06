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Алексей Дзермант: прошёл почти год после выборов Президента и последовавших событий. В чём был смысл произошедшего?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Политолог Алексей Дзермант в своей рубрике объяснит смысл произошедших событий в 2020 году, и какие уроки мы должны из этого извлечь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог, философ:
Прежде всего мы должны понять и осмыслить то, что против нас была развязана самая настоящая гибридная война по подрыву нашей государственности и общественной стабильности. Недавно на встрече с представителями местной вертикали власти Президент подробно раскрыл план гибридной атаки на Беларусь, состоявший из нескольких элементов, которые должны были вместе сработать на уничтожение порядка в нашей стране.
Кроме заранее просчитанного экономического ущерба, были задействованы прямые военные угрозы, внешнеполитическое давление, тактика подрыва общества изнутри, информационно-психологические атаки и воздействие мягкой силой. То есть был последовательный, продуманный план по уничтожению белорусского государства и его социально-политической модели. И дело не только в личности их архитектора, Александра Лукашенко, дело именно в ценностях, на которых наше государство основано, и в том, что они вызывают дикое неприятие на Западе, потому что показывают альтернативу и возможность иного пути и самостоятельного развития.
Алексей Дзермант:
Происходила самая настоящая вербовка – кого в ряды протестующих на улице, кого-то (особенно из бизнес-среды) – в финансисты протеста, а кого-то в экстремисты, совершающие акции прямого действия. Сейчас стал очевиден весь этот масштабный замысел, раскрываются все новые подробности, а к ответственности привлекаются ключевые фигуранты заведенных уголовных дел.
Алексей Дзермант:
Ко мне лично на улице часто подходят люди пообщаться, и многие из них весьма обеспеченные. Есть предприниматели из разных стран, которые живут у нас и делают здесь свой бизнес. И почти все говорят: как такое возможно, что далеко не бедные люди вдруг сходят с ума и начинают разрушать своими руками собственную страну? А затем они благодарят Президента и всех, кто был вместе с ним, за то, что не дали этого сделать.
Алексей Дзермант:
Это не кликушество, а реальность, в которой живут многие люди на постсоветском пространстве. То, что мы устояли и победили, сломали уготованные нам сценарии и показали пример, что такое возможно и что можно дальше строить свою жизнь так, как мы считаем правильным, – в этом смысл прошлогодних событий.
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Алексей Дзермант: прошёл почти год после выборов Президента и последовавших событий. В чём был смысл произошедшего?
Новости Беларуси. Политолог Алексей Дзермант в своей рубрике объяснит смысл произошедших событий в 2020 году, и какие уроки мы должны из этого извлечь, сообщили в...
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