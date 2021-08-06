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Госстандарт приостановил работу крупного интернет-магазина
Источник материала: UDF
Скрин с сайта 7745.by
Работу торговых объектов и интернет-магазина компании «7745 Большой магазин» приостанавливают с 10 августа по решению Госстандарта от 6 августа. Как уточняют в компании, такое решение приняли на основании пункта 20 указа от 24 апреля 2020 года № 143 «О поддержке экономики». «Мы подготавливаем документы для возобновления работы. Но, к сожалению, назвать сроки возобновления работы мы не можем. Прилагаем все усилия, чтобы это произошло быстрее», — заявляют в компании.
В контакт-центре интернет-магазина 7745.by пояснили, что заказы можно оформлять до 15.00 7 августа, а забрать — до 21.00 в пункте самовывоза в Минске (на улице Брикета).
У компании открыты пункты самовывоза товаров во всех областных центрах, а также в 20 других городах.
Из-за чего приостановили работу
В 20-м пункте указа говорится, что чиновники могут устраивать внеплановые проверки. Речь идет о проверках цен, защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соблюдения техрегламентов ТС, ЕАЭС. Именно по последнему пункту принимает решение Госстандарт. Ведомство может приостанавливать работу объекта торговли или общепита на срок до 90 дней.
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Такое решение приняли на основании пункта 20 указа от 24 апреля 2020 года.
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