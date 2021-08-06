Источник материала: UDF



Фото: pixabay.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Житель Могилева построил крипто-ферму, намайнил полтора эфириума и ушел в минус на 80 тысяч рублей Могилевчанина признали виновным и назначили 500 базовых величин штрафа.

Могилевский предприниматель попросил системного администратора своей фирмы установить в серверном помещении офиса 17 видеокарт, 4 «материнки», 7 блоков питания, вентилятор для охлаждения оборудования и настроить работу криптофермы. За два месяца он успел «намайнить» 1,42 эфириума. По состоянию на 4 июня их можно было обменять на 4 тысячи долларов.Контролирующие органы посчитали это запрещенной предпринимательской деятельностью, так как фирма, помещение и интернет которой использовались для майнинга, не являлась резидентом Парка высоких технологий, где действует специальный правовой режим.Могилевчанина признали виновным и назначили 500 базовых величин (14 500 рублей) штрафа, конфисковали 1,42 эфириума (около 10 тысяч рублей) и технику на сумму 56 тысяч рублей.