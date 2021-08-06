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Мининформ заблокировал сайт ex-press.by, но официальной информации об этом нет

06.08.2021 19:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мининформ заблокировал сайт ex-press.by, но официальной информации об этом нет
Иллюстративное фото
Сайт региональных новостей ex-press.by заблокирован. Об этом сообщает редакция в телеграм-канале.

— Сегодня, 6 августа, начиная с 14.00 часов, сайт EX-PRESS.BY перестал открываться. Мы связались с технической поддержкой нашего хостер-провайдера. Нам сообщили, что «ваш ресурс был заблокирован на основании решения Министерства информации РБ».

Редакция сообщает, что отправила запрос в Мининформ с просьбой пояснить, на каком основании их заблокировали, но ответа пока нет.

Журналисты обещают в течение нескольких дней восстановить сайт на новом доменном имени. Пока же новости можно читать в социальных сетях:

https://vk.com/ex.pressby

https://ok.ru/group/53895032406270

https://www.facebook.com/EX.PRESS.BY.news

https://www.youtube.com/user/exPressBY

https://www.instagram.com/ex_press.by/

https://t.me/expressby

Напомним, ex-press.by публикует новости Борисова и Жодино. В середине июля редакция сообщила, что в полном составе вынуждена была выехать из страны. Как пояснили журналисты, они сделали это ради безопасности и сохранения проекта.
 
Теги: Новости
 
 
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Журналисты обещают в течение нескольких дней восстановить сайт на новом доменном имени.
 
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