Источник материала: UDF



Лионель Месси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стало известно, где хочет продолжить карьеру Месси Аргентинец играл за каталонский коллектив с 2005 года.

Согласно информации источника, форвард не станет рассматривать предложения от клубов МЛС. В Европе подписатьмогут французский «ПСЖ» и «Манчестер Сити».Ранее стало известно, что «Барселона» не продлила контракт с Лионелем из-за финансовых ограничений в чемпионате Испании.Аргентинец играл за каталонский коллектив с 2005 года. За «сине-гранатовых» он провел 778 матчей и забил 672 гола.