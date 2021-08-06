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Стало известно, где хочет продолжить карьеру Месси
Источник материала: UDF
Лионель Месси
Согласно информации источника, форвард не станет рассматривать предложения от клубов МЛС. В Европе подписать Лионеля Месси могут французский «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Ранее стало известно, что «Барселона» не продлила контракт с Лионелем из-за финансовых ограничений в чемпионате Испании.
Аргентинец играл за каталонский коллектив с 2005 года. За «сине-гранатовых» он провел 778 матчей и забил 672 гола.
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Аргентинец играл за каталонский коллектив с 2005 года.
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