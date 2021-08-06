Татьяна Водолажская и Владимир Мацкевич признаны политзаключенными

4 августа в Беларуси после обысков были задержаны Владимир Мацкевич — белорусский философ и методолог, общественный деятель; Татьяна Водолажская — социолог, старший аналитик Центра европейской трансформации, эксперт аналитической группы Агентства гуманитарных технологий; Оксана Шелест — старший аналитик Центра европейской трансформации; Влад Величко — эксперт по организационному развитию, общественный деятель.





Владимир Мацкевич и Татьяна Водолажская до сих пор удерживаются в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома.





заявляют : продолжающиеся запугивания и аресты представителей гражданского общества, произвольное лишение свободы стали обычной практикой органов, призванных в демократическом обществе обеспечивать законность и правопорядок. В связи с этим представители правозащитного сообщества: продолжающиеся запугивания и аресты представителей гражданского общества, произвольное лишение свободы стали обычной практикой органов, призванных в демократическом обществе обеспечивать законность и правопорядок.





Свобода и личная неприкосновенность, одни из основополагающих прав человека, перестали восприниматься властями как незыблемые и подлежащими уважению и защите.





Правозащитники считают, что лишение свободы Владимира Мацкевича и Татьяны Водолажской — известных ученых и общественных деятелей — было применено исключительно из-за их убеждений.





Правозащитное сообщество требует немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.