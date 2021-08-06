Установлены пять жителей Витебской области, оскорблявших в интернете представителей власти

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники витебского управления ГУБОПиК МВД выявили несколько фактов размещения в открытом доступе в интернете информационных материалов, содержащих оскорбления в адрес представителей законодательной, исполнительной и судебной власти. Установлены пятеро граждан, причастных к противоправной деятельности. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Одним из таких комментаторов оказался 37-летний неработающий житель областного центра, не постеснявшийся в выражениях в отношении председателя Гродненского областного исполнительного комитета", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку деятельности подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело.

"Правоохранители продолжают устанавливать в сети тех, кто оскорбляет представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также призывают воздерживаться от таких противоправных действий", - добавили в ведомстве.-0-