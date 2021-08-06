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Подарок для Гродно: Лукашенко открыл мост «Восточный» через Неман

06.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл автомобильный мост «Восточный» через Неман. Построили его в самые короткие сроки – за полтора года. А открытие приурочили к годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков летом 1944-го года, передает «МИР 24».

Мост уже выдержал испытание стихией, несколько раз в Гродно бушевали ливни с ураганным ветром. К слову, он самый высокий в стране – 32 метра над уровнем воды. Во время открытия президент Беларуси подчеркнул, что белорусы строят мосты только в мирное будущее.

«Все, что мы возводим и укрепляем – мосты, дороги, города, независимость нашего государства – также должно стать основанием для будущих достижений наших детей. Я хочу обратиться не только к вам, жителям региона, но и к нашим соседям. К тем, кто в отличие от своих политиков, стремится к миру и созиданию. Невзирая ни на что, наша последовательная дипломатическая позиция не изменилась. Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром», – заявил Александр Лукашенко.

После церемонии Александр Лукашенко встретился с местными чиновниками. Президент интересовался ходом уборочной кампании.



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Теги: Гродно
 
 
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Отрытие приурочили к годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков летом 1944-го года. Во время открытия президент Беларуси подчеркнул, что...
 
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