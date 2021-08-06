Подарок для Гродно: Лукашенко открыл мост «Восточный» через Неман

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл автомобильный мост «Восточный» через Неман. Построили его в самые короткие сроки – за полтора года. А открытие приурочили к годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков летом 1944-го года, передает «МИР 24».

Мост уже выдержал испытание стихией, несколько раз в Гродно бушевали ливни с ураганным ветром. К слову, он самый высокий в стране – 32 метра над уровнем воды. Во время открытия президент Беларуси подчеркнул, что белорусы строят мосты только в мирное будущее.

«Все, что мы возводим и укрепляем – мосты, дороги, города, независимость нашего государства – также должно стать основанием для будущих достижений наших детей. Я хочу обратиться не только к вам, жителям региона, но и к нашим соседям. К тем, кто в отличие от своих политиков, стремится к миру и созиданию. Невзирая ни на что, наша последовательная дипломатическая позиция не изменилась. Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром», – заявил Александр Лукашенко.