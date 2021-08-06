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Подарок для Гродно: Лукашенко открыл мост «Восточный» через Неман
06.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл автомобильный мост «Восточный» через Неман. Построили его в самые короткие сроки – за полтора года. А открытие приурочили к годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков летом 1944-го года, передает «МИР 24».
Мост уже выдержал испытание стихией, несколько раз в Гродно бушевали ливни с ураганным ветром. К слову, он самый высокий в стране – 32 метра над уровнем воды. Во время открытия президент Беларуси подчеркнул, что белорусы строят мосты только в мирное будущее.
После церемонии Александр Лукашенко встретился с местными чиновниками. Президент интересовался
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Отрытие приурочили к годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков летом 1944-го года. Во время открытия президент Беларуси подчеркнул, что...
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