Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так “Угроза нацбезопасности”: “Кибер-Партизаны” и Лебедок — о взломе базы МВД Какими будут последствия “слива” баз для гражданского общества?

По мнению экспертов, эти кибер-операции представляют опасность не только для силовых структур, но и для гражданских лиц, а поголовное обнародование слитой информации может напрямую угрожать национальной безопасности Беларуси.Еврорадио поговорило с представителями хакеров о том, кого они будут “сливать”, как скоро это произойдёт и чувствуют ли они ответственность за этическую сторону проведённой операции. А военный экспертрассказал Еврорадио о проблемах, которые могут возникнуть не только у МВД, но и у КГБ вместе с ГРУ.Самое сложное было проникнуть в сеть и укрепиться. Взлом первых баз данных был сложен, но когда мы поняли принцип и то, как они защищают сервера, тогда стало легче взламывать новые базы в сети МВД.В базе ГУК хранятся личные дела всех сотрудников МВД. Оказалось, что сотрудникам запрещено просматривать своё “личное дело”, особенно рядовым. Часто они даже не знают, что такая база данных существует.И вот, упс — их личные дела утекли в открытый доступ другим людям, противникам режима. Мы уверены, что это серьёзно возмущает милиционеров и деморализует их.Это именно то, чего мы хотели достигнуть взломом. Также данные помогут нам определить причастность того или иного сотрудника к репрессиям против народа.Надеемся, что в ближайшие недели данные из базы уже попадут на [соответствующий сайт].Окончательно не решили. Начнём с самых преданных режиму, а там посмотрим.В базе данных АИС “Паспорт” также есть все сотрудники КГБ и ГРУ [Главное разведывательное управление Беларуси. — Еврорадио]. Определить, кто есть кто, непросто, но возможно. Большую часть мы сможем вычислить достаточно просто. Режим очень упростил нашу задачу, отмечая их “скрытыми”, но у нас получилось выкачать весь список закрытых записей. Кроме КГБ и ГРУ, там есть и другие “прикорытники”.Зеки, которые опасны для общества, должны находиться в тюрьме. Ответственность за то, что они на свободе, несёт государство. А если сотрудник СОБР совершал преступления при задержании людей, избивал или убивал, тогда есть риск возмездия. Такого сотрудника нужно посадить в тюрьму, где он будет защищён и изолирован. В таком случае и угрожать семье сотрудника особо не имеет смысла.На данный момент режим является основным источником беззакония, несправедливости и насилия — особенно СОБР, “Алмаз”, “Альфа”. Они уже по факту преступные организации. Их постепенная ликвидация неизбежна в переходный период с данного террористического режима в новую, демократическую Беларусь. В новой Беларуси скрытие личных данных сотрудника будет редкое исключение. И карательных органов, таких как СОБР, вообще не будет.Очень скоро, в новой Беларуси, будут новые структуры, которые займутся контролем наркотрафика. И не забывайте, что если бандит захочет сделать сотрудникам реально плохо, то достать данные в интернете — это не проблема.Мы считаем, что наша деятельность этична в рамках ситуации, сложившейся в Беларуси. Наши ценности и цели чётко расписаны в манифесте, опубликованном в нашем тг-канале.Такие взломы могут казаться простыми, но проникновение во внутреннюю сеть — это очень сложный многоступенчатый проект, который занимает много времени. Нужно пробовать опять и опять, с разных сторон, пока не получится.Мы считаем, что самые яркие взломы ещё впереди. Мы только разогрелись.— Орган, который фактически должен заботиться о безопасности, допустил такую крупную утечку. Это беда для государства и успешная операция для того, кто эту информацию добыл, — рассказывает Еврорадио военный эксперт Егор Лебедок. — Это факт громкого и успешного провала МВД, а также лиц, ответственных за сохранность данных. И эти лица, на мой взгляд, должны понести самое серьёзное наказание — как минимум увольнение.Факт раскрытия личных данных сотрудников, включая служащих из спецподразделений, — это угроза не только функционированию силового ведомства. Домой к бойцу условного СОБРа теперь могут заглянуть на огонёк те, кто далёк от политики, но очень близок к криминалу, считает военный эксперт.— Не только к СОБРу, но и домой к обычному участковому может прийти агрессивный “Вася”, которому участковый сделал замечание. Ещё хуже, что он может прийти к жене или ребёнку в детский сад. Взлом базы данных ГУК МВД представляет собой рычаг воздействия на сотрудников, причём не только в плане мести, но и в плане текущей деятельности, во время идущего расследования.Надо понимать, что тут, скорее всего, будут угрожать не из-за политики. Угрозы будут от тех, кто проходил или проходит по криминальным статьям.“Кибер-Партизаны” упомянули, что в базе АИС “Паспорт” есть все сотрудники КГБ и ГРУ. Мол, вычислить их — дело времени. Егор Лебедок считает, что для иностранных спецслужб это может стать неслыханным подарком.— Во взломанной “Кибер-Партизанами” базе есть — как утверждают хакеры — закрытые записи. Если эта база попадёт в умелые руки за рубежом, то с неё можно много чего повытягивать. В таких руках перечень базы данных действительно представляет угрозу национальной безопасности. К примеру, в плане раскрытия сотрудников спецподразделений, которые ведут внешнюю разведку. К тому же работа по легендированию занимает очень долгое время.Хотя там [в силовых структурах Беларуси. — Еврорадио], конечно, предпринимаются секретные меры, и не факт, что за рубежом прямо всех раскроют. Но это существенно упрощает жизнь тем, кто, так скажем, работает против Беларуси по части раскрытия сотрудников спецслужб, оценки их количественного потенциала и тому подобное. Для таких организаций это очень хорошее подспорье. Я думаю, что, конечно же, есть заинтересованные в такой базе данных.Если, к примеру, израильский “Моссад” или российское ГРУ будет иметь на руках всю подноготную засекреченных белорусских силовиков, то последние просто обречены всю жизнь сидеть в Беларуси? Никаких больше курортов?— В первую очередь под удар попадут оперативные работники КГБ, ГРУ и сотрудники МВД на высоких должностях, — объясняет эксперт. — Знание о них заинтересованных структур повышает риск вербовки. Причём не только в странах ЕС, но и в условной Турции. Ведь есть фото, есть программы, осуществляющие поиск по лицам. При пересечении границы это позволяет выявить то, что сотрудник переехал, где он и что с ним. Дать оценку значимости того, кто приехал. Да и банально могут запретить въезд. Новые паспорта сотрудникам разведки могут сделать, но лица ведь уже засвеченные.Информация из баз данных, оказавшаяся в руках хакеров, — опасная игрушка. Последствия от её использования могут очень сильно аукнуться, считает Егор Лебедок.— Вероятно, что основная цель у “Кибер-Партизан” — минимизировать дальнейшее возможное превышение служебных полномочий силовиками, предотвратить возможное насилие и репрессии. Показать сотрудникам силовых структур, что, мол, все вы видны и никто из вас не уйдёт от ответственности, — считает эксперт. — И тут вроде бы всё делается в рамках политической борьбы. Но такие данные — это, по сути, оружие, а его можно использовать как во благо, так и во вред. Всё зависит от того, как взломщики им распорядятся. Я считаю, что открывать полностью именно базу паспортов нельзя. Ведь это данные о человеке: проживание, родственники, фотография, подпись и так далее.Какими будут последствия “слива” баз для гражданского общества?— Я думаю, что те фанатики-силовики, которым “бить-бить-бить!” и неважно кого, — их пыл этот слив данных не остудит, — уверен Егор Лебедок. — Но, конечно, это подорвёт доверие. И вы, и я, и сотрудники МВД сейчас могут успешно предъявлять претензии как граждане, чьи данные, которые должны были охраняться законом, взяли и утекли. Я уже говорил, что ответственным из МВД и КГБ, вплоть до министров, в связи с такой утечкой по большому счёту нужно подавать в отставку.