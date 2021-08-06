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Лукашенко на открытии моста в Гродно: «Мы собирали деньги со всей страны, чтобы его восстановить»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия Восточного моста через Неман в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый путепровод позволит существенно разгрузить областной центр.
Четырехполосный Восточный мост в Гродно долгожданный. Ведь в городе, по статистике на конец 2018 года, на 1000 жителей приходилось 363 легковых автомобиля, и это больше, чем по другим областям и Минску. Также вырос и сам город, который Неман делит на две части.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия Восточного моста через Неман в...
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