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Лукашенко на открытии моста в Гродно: «Мы собирали деньги со всей страны, чтобы его восстановить»

06.08.2021 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия Восточного моста через Неман в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый путепровод позволит существенно разгрузить областной центр.

Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром»

Лукашенко на открытии моста в Гродно: «Мы собирали деньги со всей страны, чтобы его восстановить»

Четырехполосный Восточный мост в Гродно долгожданный. Ведь в городе, по статистике на конец 2018 года, на 1000 жителей приходилось 363 легковых автомобиля, и это больше, чем по другим областям и Минску. Также вырос и сам город, который Неман делит на две части.

Что подарили Лукашенко на открытии моста в Гродно?

Лукашенко на открытии моста в Гродно: «Мы собирали деньги со всей страны, чтобы его восстановить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мост, который мы открываем сегодня, вы знаете и этим гордитесь, самый высокий в нашей стране. Должен вам сказать: мы собирали деньги со всей страны, чтобы его восстановить. Я понимал, что без этого моста Гродно задохнется. И бывший ваш губернатор, и нынешний ратовали за то, чтобы побыстрее его восстановить. И спасибо строителям – в рекордно короткий срок, всего полтора года, они создали такое чудо, красивейший мост. Год-два, здесь будет проведено окончательно благоустройство. Я уверен, что гродненцы будут приводить своих детишек сюда, показывать этот строительный объект. И будут им гордиться.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия Восточного моста через Неман в...
 
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