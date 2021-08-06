Философа Мацкевича подозревают в организации грубо нарушающих общественный порядок групповых действий

Философ и общественно-политический деятель Владимир Мацкевич подозревается в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса, до четырех лет лишения свободы), сообщил БелаПАН его адвокат Дмитрий Лозовик.





6 августа защитнику удалось посетить Мацкевича в изоляторе временного содержания. По его словам , постановление о подозрении зачитано подзащитному 4 августа, допрос в качестве подозреваемого пока не проводился.

«Обыски проведены по месту регистрации и месту фактического проживания. Изъяты все электронные устройства, в т.ч. компьютеры, жесткие диски, карты памяти, мобильные телефоны, некоторые документы. При производстве обысков и "оперативной беседы" имели место нарушения прав подзащитного, выразившиеся в ненадлежащем разъяснении прав», — заявил адвокат.

Он отметил, что сам Мацкевич не считает эти нарушения существенными. «Вопрос подачи жалобы по факту нарушения прав планирую обсудить с ним завтра. Пытки или насилие к моему подзащитному не применялись — ни физические, ни психологические. Оперативные работники КГБ вели себя предельно корректно. Спецсредства также не применялись. Владимир чувствует себя нормально, бодрости духа и чувства юмора не утратил. Вину не признает. Всем передает привет. Свое нынешнее положение воспринимает философски», — сказал Лозовик.

Утром 4 августа силовики — по неофициальной информации, сотрудники КГБ — пришли с обысками к Мацкевичу, социологу Водолажской, а также к экс-руководителю Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и «ЕвроБеларуси» Владу Величко.

После обыска Величко увезли на допрос в качестве подозреваемого и поздно вечером отпустили, допросы будут продолжены позже. Тогда же появилась информация о задержании социолога Оксаны Шелест. Ее, как и Величко, впоследствии отпустили.