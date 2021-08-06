Выпускница, отсидевшая 15 суток: «Как же они могут ломать чужие жизни с улыбкой на лице?»

Источник материала: Салiдарнасць

Екатерину Винникову, выпускницу юрфака БГУ, отсидевшую 15 суток после благодарственной речи на вручении дипломов в университете, внезапно распределили на отработку в сельхозпредприятие в Чечерском районе.





Об этом девушка написала на своей странице в социальной сети для поиска работы LinkedIn, пишет Zerkalo.io .

До этого, как говорит Екатерина, она сама себе нашла место в МНС, куда ее сразу взяли, а потом отказали. После этого она отыскала новое место, однако комиссия по распределению не одобрила ее заявку.

Напомним, Екатерина Винникова — та сама выпускница юрфака БГУ, которая 29 июня во время вручения дипломов поблагодарила со сцены уволенных по политическим мотивам преподавателей и адвокатов , в том числе Максима Знака.

После этого у силовиков появились к девушке вопросы. Ее обвинили в том, что она «провела пикетирование», разрешение на которое от исполкома у нее не было. По мнению силовиков таким образом она хотела выразить несогласие с уголовным преследованием Максима Знака. Суд дал ей 15 суток , которые она провела на Окрестина.

Однако на этом «приключения» у Екатерины не закончились.

— Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, в которой существует обязательное распределение (отработка в течение 2 лет в своей стране, если учился на бюджете).

Как правило, университеты настоятельно рекомендуют студенту найти себе место самостоятельно. И я нашла себе место, подумав, что окей, я даже не против рискнуть посмотреть, что такое госсектор, — написала Екатерина.

Она рассказывает, что прошла собеседование и получила заявку на позицию «главный инспектор Министерства по налогам и сборам».

— Потом я сказала спасибо уважаемым юристам. Потом я расплатилась за это личным временем — 15 дней жизни. Да, это не прикол, я была арестована, и, как оказалось, на этом веселая жизнь только началась. Потом я позвонила в МНС (16.07.2021), мне сказали приходить. Почему-то, поверила в чудо, пришла, мне сказали, что отказано в работе (02.08.2021). Отказ я не видела до сих пор, что противоречит постановлению 821, — продолжает девушка.

Девушка не отчаялась нашла себе другую работу. Принесла заявку из новой компании в университет.

— И только потому, что я принесла заявку, я узнала про то, что комиссия по распределению решает мой вопрос «завтра, в десять». Я неоднократно звонила и писала администрации, все знали мой номер, но уведомление о заседании «направили вам на домашний адрес, где ваши родители живут». Оно, к слову, не дошло еще. Но все это мелочи и никому ненужные нюансы, — пишет Екатерина.

Заседание, по словам бывшей студентки юрфака, состоялось сегодня.

— Мою заявку не удовлетворили. Исходя из практики рассмотрения заявок этого года, вероятно, первый такой кейс. Пояснили, что сельскохозяйственное предприятие Чечерского района очень сильно во мне нуждается, посему мою заявку отклоняют. А вот чечерскую одобряют.

Мне очень жаль, что в комиссии юрфака БГУ не нашлось ни одного человека, который бы понял, что я — не угроза Беларуси. Что я отказалась от достаточного количества возможностей уехать, чтобы жить и работать здесь, потому что мне хочется, мне нравится, мне верится в лучшее. Потому что я никогда не ныла, что окончила юрфак БГУ и даже думала, что буду этим гордиться и этому радоваться, — говорится в тексте.

Как написала Екатерина, она пока не знает, поедет ли в Чечерск или будет «выплачивать около 10 000 долларов университету».

— И я пока все еще не знаю, как ответить себе на вопрос, как же они могут ломать чужие жизни с улыбкой на лице? А мне важно знать ответ на этот вопрос. Это напоминает мне атмосферу приемки на Окрестина: огромная икона Николая Чудотворца в кабинете органов, готовых на все, — так завершила свой пост Екатерина.