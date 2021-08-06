|
Водитель завис в машине над обрывом над Березиной
Источник материала: Партизан
Его вытащили спасатели
В районе деревни Якимова Слобода в Светлогорском районе водитель при движении задним ходом не увидел обрыв реки, в результате чего автомобиль повис над обрывом, зацепившись передними колесами.
Находясь в буквальном смысле в подвешенном состоянии, шофер позвонил в МЧС и вызвал спасателей.
Те сначала зафиксировали машину тросами, а потом с помощью автоцистерны вытащили. Водитель не пострадал.
Оценить возможность улететь с обрыва можно по видео МЧС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его вытащили спасатели
|
Свежие газеты
Архив (Разное)