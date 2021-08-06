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Стало известно, в чем подозревают философа Владимира Мацкевича
Источник материала: UDF
Владимир Мацкевич / Еврорадио
Как
Силовики проводили обыски и по месту жительства, и по месту регистрации. Они забрали все электронные носители информации, ряд документов. Пыток не было. Однако с Владимиром Мацкевичем проводился "оперативный разговор", в ходе которого ему ненадлежащим образом объяснили его права.
Мацкевич чувствует себя нормально. По словам адвоката, бодрости и чувства юмора он не потерял. Вину не признает.
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Силовики проводили обыски и по месту жительства, и по месту регистрации.
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