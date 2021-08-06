ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, в чем подозревают философа Владимира Мацкевича

06.08.2021 20:41 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Стало известно, в чем подозревают философа Владимира Мацкевича
Владимир Мацкевич / Еврорадио​
Стало известно, в чем подозревают философа и методолога Владимира Мацкевича. Он находится за решеткой на Окрестина с 4 августа, признан политзаключенным.

Как пишет "Наша нива" со слов адвоката Дмитрия Лозовика, Мацкевича подозревают в "организации или участии в действиях, нарушивших общественный порядок" (ст. 342 УК). При этом допрос в качестве подозреваемого не проводился.

Силовики проводили обыски и по месту жительства, и по месту регистрации. Они забрали все электронные носители информации, ряд документов. Пыток не было. Однако с Владимиром Мацкевичем проводился "оперативный разговор", в ходе которого ему ненадлежащим образом объяснили его права.

Мацкевич чувствует себя нормально. По словам адвоката, бодрости и чувства юмора он не потерял. Вину не признает.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики проводили обыски и по месту жительства, и по месту регистрации.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Талібан» упершыню за шмат гадоў захапіў сталіцу аўганскага рэгіёну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by