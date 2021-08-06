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Владимир Мацкевич / Еврорадио​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стало известно, в чем подозревают философа Владимира Мацкевича Силовики проводили обыски и по месту жительства, и по месту регистрации.

Как"Наша нива" со слов адвоката, Мацкевича подозревают в "организации или участии в действиях, нарушивших общественный порядок" (ст. 342 УК). При этом допрос в качестве подозреваемого не проводился.Силовики проводили обыски и по месту жительства, и по месту регистрации. Они забрали все электронные носители информации, ряд документов. Пыток не было. Однако спроводился "оперативный разговор", в ходе которого ему ненадлежащим образом объяснили его права.Мацкевич чувствует себя нормально. По словам адвоката, бодрости и чувства юмора он не потерял. Вину не признает.