За год похудела на 20 кг. Какая диета может быть опасной для здоровья?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Очень много диет. Мне недавно в Instagram написала одна знакомая. Я зашла не ее профиль и просто обалдела, говорю: «Ты прекрасно выглядишь». Отвечает мне: «Это все кетодиета, за год – минус 20 килограмм». Что такое кетодиета?





Алексей Рубченя, врач общей практики учреждения здравоохранения «39-я городская клиническая поликлиника»:

Да, существует такая диета, когда организм с углеводного рациона клеток переходит на кетоновые тела, которые выделяются после ферментации жиров и белков.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Что не надо есть или что съесть, чтобы похудеть?

Алексей Рубченя:

По сути, просто полностью убираешь углеводы из рациона, остаются только белки и жиры.

Алена Родовская:

А это полезно, это правильно?

Алексей Рубченя:

Нет, это очень вредная диета, если она не контролируется врачом. Выйти в кетоз очень тяжело и поддерживать свой организм в кетозе тоже самостоятельно не получится никогда.





Катерина Давыдова, врач-диетолог:

На самом деле она опасна. Ее нельзя применять без контроля врача, без анализов определенных.

Екатерина Забенько:

Вот видите, что для людей является главным аргументом – что это работает. И это просто, это быстро, и виден результат.

Алексей Рубченя:

Я никому не рекомендую соблюдать эту диету.

Екатерина Забенько:

Я советую прислушаться к тому, что говорит врач.





Юлия Пацкалева, фитнес-тренер:

Вообще, любая диета без контроля врача не может существовать, это неправильно, это самолечение.

Екатерина Забенько:

Правильное питание может существовать без контроля врача?

Юлия Пацкалева:

Правильное питание – что вы вкладываете?

Екатерина Забенько:

Правильное питание – это просто что мы не переедаем.

Юлия Пацкалева:

Правильное питание – это могут быть два разных понятия. Либо ты считаешь БЖУ, если ты обычный, среднестатистический человек.

Екатерина Забенько:

Это очень сложно, про правильное питание. Для меня правильное питание – это не есть фастфуд, не есть картошку с мясом, то есть не злоупотреблять едой. Вот это для меня правильное питание. Насколько это доступно каждому человеку или все-таки нужно переходить на диеты?

Всё, что содержит добавленный сахар, является ядом. Чем опасен лишний вес и как начать худеть, рассказал врач





Юлия Пацкалева:

Нет, абсолютно доступно каждому человеку. Главное, это раз и навсегда просто понять, что такое правильное питание, что хорошо, что плохо. Но если выбираешь какую-то диету, любую – кетодиету, детокс-диету – нужно обратиться обязательно к врачу, потому что можно навредить.

Алена Родовская:

Катерина, а кому показана кетодиета?

Катерина Давыдова:

Любят ее люди, которые мало двигаются. Они понимают, что физической активности в течение дня у них нет. Они офисные, например, работники, едут на машине на работу, домой. Кетодиета может подойти в этом случае.

Однако очень много последствий, осложнений со стороны, как минимум, пищеварительной системы, потому что там идет большой акцент на жиры, на употребление жиров. Поэтому если человек вступает с хроническими заболеваниями, например, с застойными явлениями желчи, с желчнокаменной болезнью, то, конечно, здесь не про здоровье.





Алена Родовская:

Признайтесь, своим клиентам вы советуете диеты?

Катерина Давыдова:

Диеты у меня нет, у меня нет определенных таких программ диетических. Мы подбираем определенную диетическую стратегию в зависимости от анализов.

Алена Родовская:

Сначала анализы?

Катерина Давыдова:

Да. И от пищевых предпочтений самого человека. Потому что есть вегетарианцы. Они не хотят есть мясо, например, только. В этом случае я человеку объясняю, где у него пробелы по анализам и каким образом можно восполнить вот этот дефицит.

«Я стала ходить в группу по здоровому питанию». Пенсионерка рассказала, как изменила образ жизни и похудела на 15 кг





Алена Родовская:

Давайте попробуем вывести универсальную формулу правильного питания человека, который в меру занимается спортом, в меру устраивает «дни счастья» и в меру хочет есть. Сколько нужно раз в день есть, сколько нужно пить жидкости и когда можно устраивать «дни счастья»?

Алексей Рубченя:

Насчет воды. 30 миллилитров на один килограмм веса.

Алена Родовская:

50 килограмм – значит 1,5 литра в день. А чай, кофе – это считается водой либо нет?

Алексей Рубченя:

Нет.





Екатерина Забенько:

Напитки сладкие тоже нельзя. Мне кажется, вот азы уже стыдно просто не знать. То, что абсолютно везде, на поверхности. Трубят отовсюду: из телевизора, из радио. Люди говорят о том, как правильно питаться. Сейчас не нужно быть семи пядей во лбу для того, чтобы быть в форме.

Алена Родовская:

Завтраки должны быть?

Екатерина Забенько:

Конечно, обязательно завтракать.

Алена Родовская:

Когда можно последний раз есть вечером?





Катерина Давыдова:

За 3-4 часа до сна.

Юлия Пацкалева:

Временные рамки идеальные – это три приема пищи, без перекусов. Завтрак – с 9 до 11, обед – с 13 до 15 и ужин – с 17 до 19.

Алена Родовская:

Если человек не успевает, например, позавтракать, это уже будет сбой?

Алексей Рубченя:

Он должен успевать позавтракать. Что значит не успевает позавтракать? Встань раньше. Ты меняешь не диету, меняешь свою жизнь, в принципе, в целом. Чтобы встать и успеть позавтракать, нужно раньше лечь, раньше встать. Раньше встал, раньше поел, пошел на работу. Это режим дня, который ты соблюдаешь постоянно, иначе результата не будет никогда.





Катерина Давыдова:

Нужно очень захотеть менять свой образ жизни и понимать, к чему вы придете, к чему вы стремитесь.