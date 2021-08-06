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«Нестле» уменьшит объемы своей рекламы на БТ

06.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Крупнейший в мире производитель продуктов питания «Нестле» уменьшит объемы своей рекламы на белорусских гостелеканалах.

— Мы внимательно следим за развитием событий в Беларуси и, естественно, регулярно проверяем нашу рекламную политику и корпоративную коммуникацию. В результате этих регулярных проверок мы уже значительно сократили рекламный бюджет для Беларуси, — сообщила пресс-служба «Нестле» в ответ на запрос DW.

Причиной запроса стали обвинения в адрес нескольких американских и европейских компаний в том, что они фактически финансируют пропаганду режима Лукашенко. К такому выводу пришла немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco.

 
 
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