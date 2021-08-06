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«Нестле» уменьшит объемы своей рекламы на БТ
06.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Крупнейший в мире производитель продуктов питания «Нестле» уменьшит объемы своей рекламы на белорусских гостелеканалах.
— Мы внимательно следим за развитием событий в Беларуси и, естественно, регулярно проверяем нашу рекламную политику и корпоративную коммуникацию. В результате этих регулярных проверок мы уже значительно сократили рекламный бюджет для Беларуси, — сообщила пресс-служба «Нестле» в ответ на запрос
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