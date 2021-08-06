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«Интересно будет проехаться». Что говорят жители Гродно о новом мосте?

06.08.2021 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия Восточного моста через Неман в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый путепровод позволит существенно разгрузить областной центр.

«Интересно будет проехаться». Что говорят жители Гродно о новом мосте?

Новый мост – это однозначно про удобства. Теперь лишний раз в часы пик не придется стоять в длинных пробках.

«Интересно будет проехаться». Что говорят жители Гродно о новом мосте?

– Может, разгрузит немного пробки в час пик. Мы еще на нем не были, не ездили. Проедемся, посмотрим.
– Интересно?
– Интересно будет проехаться, почему нет.

«Интересно будет проехаться». Что говорят жители Гродно о новом мосте?

Я водитель. Дорога немного разгрузится, и водителям станет легче объезжать центр, чтобы быстрее доезжать в свои места.

«Интересно будет проехаться». Что говорят жители Гродно о новом мосте?

Радует, что такие мосты, такие дороги красивые строят в нашей стране. И для города хорошо – нагрузка снимется.

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Теги: Гродно
 
 
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