«Интересно будет проехаться». Что говорят жители Гродно о новом мосте?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия Восточного моста через Неман в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый путепровод позволит существенно разгрузить областной центр.





Новый мост – это однозначно про удобства. Теперь лишний раз в часы пик не придется стоять в длинных пробках.





– Может, разгрузит немного пробки в час пик. Мы еще на нем не были, не ездили. Проедемся, посмотрим.

– Интересно?

– Интересно будет проехаться, почему нет.





Я водитель. Дорога немного разгрузится, и водителям станет легче объезжать центр, чтобы быстрее доезжать в свои места.





Радует, что такие мосты, такие дороги красивые строят в нашей стране. И для города хорошо – нагрузка снимется.

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