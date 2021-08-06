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В Солигорске задержали фанатов как подозреваемых в насилии над милиционерами 9 августа

06.08.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Солигорске задержали троих фанатов, подозреваемых в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и насилии над милиционерами (статья 364 УК) 9 августа, сообщает МВД.


Как уточняет ведомство, задержанным от 18 до 20 лет. По версии следствия, в августе 2020 года они бросали камни, бутылки и стулья в милиционеров в парке «Четырех стихий» в Солигорске во время протестов.

«Все пользуются деструктивными Telegram-ресурсами и являются участниками праворадикальной околофутбольной фанатской группировки», — пишет МВД.
 
 
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В Солигорске задержали троих фанатов, подозреваемых в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и насилии над милиционерами (статья 364 УК) 9 августа, сообщает МВД.
 
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