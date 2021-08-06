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«Наш проект является уникальным». Рассказываем о людях, которые построили самый высокий мост Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия Восточного моста через Неман в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый путепровод позволит существенно разгрузить областной центр, к тому же определит стратегию его развития как минимум на ближайшие полвека. Сразу после открытия моста глава государства провел совещание на важные темы.
Строить мосты он мечтал с детства. Павел Тарасов признается: еще мальчишкой заглядывался на расположенную неподалеку от дома в Рогачеве базу со строительной техникой. А потому целенаправленно поступил в БНТУ. После окончил магистратуру и теперь прикладывает руку ко всем важнейшим стройкам страны: за пять лет около двух десятков мостов, за каждый не стыдно. Но последние полтора года он трудился над уникальным сооружением в Гродно.
Павел Тарасов, мастер строительно-монтажных работ филиала МСУ-7 ОАО «Мостострой»:
Мост через Неман возводили по уникальной технологии, не имеющей аналогов в стране. Его не строили с нуля, а переделывали. В 1965 году над рекой под Гродно появился военный железнодорожный мост стратегического назначения. При Советском Союзе в разгар холодной войны планировалось, что по путям будет курсировать поезд-призрак с баллистическими континентальными ракетами – это малоизвестный факт. В 1990-е годы, после развала большой страны, мост утратил свое стратегическое назначение и последние 30 лет не использовался. И когда городу понадобилось строительство второго объездного кольца, самым логичным вариантом стала реконструкция ж/д моста под автомобильный.
Илья Бейма, главный инженер филиал МСУ-7 ОАО «Мостострой»:
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
6 августа в Гродно тоже дождливо. Благо, не так сильно. Тем не менее утром глава государства был на связи с губернатором Караником. В разговоре обсудили, проводить ли церемонию именно сегодня. И решение было принято – откладывать такое важное событие ну никак нельзя.
Четырехполосный Восточный мост в Гродно долгожданный. Ведь в городе, по статистике, на конец 2018 года на 1000 жителей приходилось 363 легковых автомобиля, и это больше, чем по другим областям и Минску. Также вырос и сам город, который Неман делит на две части. Новый мост – это однозначно про удобства. Теперь лишний раз в часы пик не придется стоять в длинных пробках.
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Сразу после глава государства отправился совещание в Гродненский облисполком. Без телекамер оно продолжалось около двух часов. Гродно – западный регион, до границ с Литвой и Польшей, которые демонстрируют в последнее время недружественную политику рукой подать. А события последних дней показывают куда более абсурдную картину.
Но, как бы ни складывалась ситуация вокруг страны, однозначно сегодня надо быть сплоченными как никогда – это во-первых. А во-вторых, еще больше внимание уделять экономике страны. Ведь пока нас «душит» Запад санкциями, мы должны наращивать экспорт на других, более дружественных рынках. И с этим проблем точно нет и не будет: белорусское знают во многих странах и знают, как качественное и по хорошей цене.
В успехе Гродненского региона никто не сомневается, но это не повод в каких-то моментах сбавлять темпы. Точно не сейчас.
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«Наш проект является уникальным». Рассказываем о людях, которые построили самый высокий мост Беларуси
Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия Восточного моста через Неман в...
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