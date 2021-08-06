В Минске легковушка влетела в дорожное ограждение

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель автомобиля не учел погодные условия и въехал в дорожное ограждение, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня около 17.40. По предварительной информации, водитель 1975 года рождения на Volvo ехал по пр.Дзержинского со стороны ул.Уманской в направлении ул.Щорса в крайней левой полосе для движения. "На развязке проспектов Жукова и Дзержинского он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара автомобиль развернуло, после чего легковушка остановилась", - уточнили в УГАИ.

Авария обошлась без жертв, авто получило серьезные механические повреждения.

По факту дорожного инцидента сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г.Минска проводят дополнительную проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.

"Вождение в дождливую погоду всегда рискованно, и нужно следовать простым правилам безопасного управления автомобилем. Необходимо быть особенно внимательным и осторожным, снизить скорость, не делать резких маневров и торможений", - напомнили столичные госавтоинспекторы.-0-