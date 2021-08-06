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Не "Энергетик-БГУ": стало известно, где может продолжить карьеру Месси

06.08.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Звездный нападающий Лионель Месси, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента, планирует продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Об этом рапортует газета Marca.

Согласно информации источника, форвард не станет рассматривать предложения от клубов МЛС. В Европе подписать Месси могут французский «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что «Барселона» не продлила контракт с Лионелем из-за финансовых ограничений в чемпионате Испании.

Аргентинец играл за каталонский коллектив с 2003 года: провел 778 матчей и забил 672 гола.

«В связи с последними событиями в мировом футболе наша команда, несмотря на возраст Лео, не откажется от его услуг!» – обратилась к Лионелю Месси пресс-служба «Энергетика-БГУ» 
 
 
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Звездный нападающий Лионель Месси, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента, планирует продолжить карьеру в одном из европейских...
 
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