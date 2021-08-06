Согласно информации источника, форвард не станет рассматривать предложения от клубов МЛС. В Европе подписать Месси могут французский «ПСЖ» и «Манчестер Сити».





Ранее стало известно, что «Барселона» не продлила контракт с Лионелем из-за финансовых ограничений в чемпионате Испании.





Аргентинец играл за каталонский коллектив с 2003 года: провел 778 матчей и забил 672 гола.





обратилась к Лионелю Месси пресс-служба «Энергетика-БГУ» «В связи с последними событиями в мировом футболе наша команда, несмотря на возраст Лео, не откажется от его услуг!» –к Лионелю Месси пресс-служба «Энергетика-БГУ»















