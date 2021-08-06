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Колодинская выиграла бронзовую медаль для Беларуси

06.08.2021 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ванесса Колодинская выиграла бронзовую медаль в категории до 53 кг.

Колодинская выиграла бронзовую медаль для Беларуси
Фото: wrestling.by

Белоруска Ванесса Колодинская выиграла бронзовую медаль в категории до 53 кг. В схватке за третье место наша соотечественница оказалась сильнее американки Якарры Уинчестер.

 
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Ванесса Колодинская выиграла бронзовую медаль в категории до 53 кг.
 
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