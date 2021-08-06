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Первая серия проекта «2020» вошла в тренды белорусского YouTube

06.08.2021 22:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проект «2020» – в трендах белорусского YouTube, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая серия проекта «2020» вошла в тренды белорусского YouTube

Первая серия сейчас занимает 15-е место по популярности у зрителей, и просмотры растут с каждым часом.

Годовое противостояние – от женщин в белом до террористов и заговорщиков. Анонс четвёртой серии проекта «2020». Читайте здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Проект «2020» – в трендах белорусского YouTube, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая серия сейчас занимает 15-е место по популярности у...
 
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