ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Годовое противостояние – от женщин в белом до террористов и заговорщиков. Анонс четвёртой серии проекта «2020»

06.08.2021 22:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 августа телезрители увидели третью серию, которая повествует о том, что происходило в первую неделю после президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Годовое противостояние – от женщин в белом до террористов и заговорщиков. Анонс четвёртой серии проекта «2020»

И после этих кадров можно уверенно утверждать: тема применения насилия против якобы мирных протестующих полностью закрыта. Впервые были показаны кадры того, что происходило в известном изоляторе на Окрестина в те дни. Все инсинуации оказались фейками.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?

Годовое противостояние – от женщин в белом до террористов и заговорщиков. Анонс четвёртой серии проекта «2020»

Для тех, кто не успел посмотреть, фильм покажут наши коллеги с Белтелерадиокомпании. Включайте канал «Беларусь 1» сразу после «Панорамы» в 21:45.

Годовое противостояние – от женщин в белом до террористов и заговорщиков. Анонс четвёртой серии проекта «2020»

Ну а завтра, 7 августа, четвертая серия. Противостояние. Авторы проследят историю борьбы Беларуси за свою независимость, которая продлилась целый год. Не пропустите четвертую серию проекта «2020».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 6 августа телезрители увидели третью серию, которая повествует о том, что происходило в первую неделю после президентских выборов, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наша нива: философа Мацкевича подозревают в участии в митингах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by