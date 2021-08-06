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Годовое противостояние – от женщин в белом до террористов и заговорщиков. Анонс четвёртой серии проекта «2020»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 августа телезрители увидели третью серию, которая повествует о том, что происходило в первую неделю после президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И после этих кадров можно уверенно утверждать: тема применения насилия против якобы мирных протестующих полностью закрыта. Впервые были показаны кадры того, что происходило в известном изоляторе на Окрестина в те дни. Все инсинуации оказались фейками.
Для тех, кто не успел посмотреть, фильм покажут наши коллеги с Белтелерадиокомпании. Включайте канал
Ну а завтра, 7 августа, четвертая серия. Противостояние. Авторы проследят историю борьбы Беларуси за свою независимость, которая продлилась целый год. Не пропустите четвертую серию проекта «2020».
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Годовое противостояние – от женщин в белом до террористов и заговорщиков. Анонс четвёртой серии проекта «2020»
Новости Беларуси. 6 августа телезрители увидели третью серию, которая повествует о том, что происходило в первую неделю после президентских выборов, сообщили в...
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