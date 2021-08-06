ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Разделяю эту медаль со всеми вами». Ванесса Колодинская поделилась своими эмоциями сразу после награждения

06.08.2021 22:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хотелось большего, но все равно рада стоять на этом пьедестале. Своими эмоциями сразу после награждения поделилась обладательница бронзовой олимпийской медали в женской борьбе Ванесса Колодинская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Разделяю эту медаль со всеми вами». Ванесса Колодинская поделилась своими эмоциями сразу после награждения

Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио:
Я рада стоять здесь сейчас на этом пьедестале. Долго к этому шла. Благодарна своим тренерам, которые были со мной на протяжении моего спортивного пути. Сергею Николаевичу Смалю, который мой личный тренер, Юрию Васильевичу Королеву, который сейчас со мной, тоже помогал мне работать в Минске. И, конечно, девочкам, которые стояли со мной в спарринге, которые всячески пытались максимально меня подготовить. Моим родным, близким. Всем, кто за меня болел. Я с огромной благодарностью к вам, с любовью в своем сердце. Спасибо огромное, разделяю эту медаль со всеми вами.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Хотелось большего, но все равно рада стоять на этом пьедестале. Своими эмоциями сразу после награждения поделилась обладательница бронзовой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ заблокировал сайт ex-press.by, но официальной информации об этом нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by