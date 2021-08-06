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«Разделяю эту медаль со всеми вами». Ванесса Колодинская поделилась своими эмоциями сразу после награждения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хотелось большего, но все равно рада стоять на этом пьедестале. Своими эмоциями сразу после награждения поделилась обладательница бронзовой олимпийской медали в женской борьбе Ванесса Колодинская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио:
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«Разделяю эту медаль со всеми вами». Ванесса Колодинская поделилась своими эмоциями сразу после награждения
Новости Беларуси. Хотелось большего, но все равно рада стоять на этом пьедестале. Своими эмоциями сразу после награждения поделилась обладательница бронзовой...
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