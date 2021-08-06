Лукашенко на открытии «Восточного»: Белорусы строят мосты в мирное будущее

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко открыл новый мост через Неман. Путепровод реконструировали из железнодорожного в автомобильный. Официальное название – «Восточный». Открытие приурочили к годовщине освобождения региона от немецких захватчиков летом 1944 года. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала подробности.

Гродно заливает дождями. Только за утро пятницы выпала десятидневная норма осадков. Но это дополнительная проверка на прочность для нового моста. Он выдержал испытание стихией.

«С утра сегодня, семи часов не было, позвонил губернатор и спросил: «Что делать будем?». Он говорит: «Даже если ливень будет сегодня, надо президенту приехать и открыть этот мост». Мудро он поступил», – отметил Лукашенко.

Гродненцы этого очень ждали. Новый мост стал частью большого городского кольца. Он разгрузит автомобильный поток на выезде из города. Построили его всего за полтора года. Сам мост связывает эпохи. Фундамент был заложен в послевоенное время. И даже сейчас отвечает всем требованиям по нагрузке.

«Разве мы могли не восстановить это чудо? Сегодня нам выпала уникальная возможность объединить бесценный опыт предыдущего поколения с новейшими технологиями строительной отрасли. Все, что мы возводим и укрепляем – мосты, дороги, города, независимость нашего государства – также должно стать основанием для будущих достижений наших детей», – заявил Александр Лукашенко, добавив, что белорусы строят свои мосты в мирное будущее.

Этот путепровод самый высокий в Беларуси – 32 метра над водой. Президент пошутил, что не прочь прогуляться по нему на пенсии: отсюда открывается красивый вид на Неман. Магистраль ведет в Европу. И в этом западном направлении есть те, кто сегодня поддерживает Беларусь, а не вводит санкции.

«Я хочу обратиться не только к вам, жителям региона, но и к соседям. К тем, кто в отличие от своих политиков, стремится к миру и созиданию. Невзирая ни на что, наша последовательная дипломатическая позиция не изменилась. Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром. Вот эти ворота – милости просим. Но кто с мечом придет», – отметил президент.

Президенту вручили символический ключ от моста. Ведь это ворота в город. Глава государства передал его губернатору с небольшим напутствием.

«Ключ для того, чтобы открывать и закрывать двери. Хочу пожелать, чтобы он никогда не пользовался ключом, чтобы закрыть дверь на этом прекрасном строении», – сказал Лукашенко.

В Гродно президент приехал не только на открытие, но и узнать об успехах и проблемах региона. Местные власти доложили: продукция востребована, растет экспорт и средняя зарплата. Но существуют и проблемы. Лукашенко потребовал прибавить темпы роста экономики. С остальными вопросами тогда справиться будет легче.