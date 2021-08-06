«Нестле» уменьшит объем своей рекламы на белорусских гостелеканалах

Крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestlé уменьшит объемы своей рекламы на белорусских государственных телеканалах, сообщила «Немецкая волна».



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«Мы внимательно следим за развитием событий в Беларуси и, естественно, регулярно проверяем нашу рекламную политику и корпоративную коммуникацию. В результате этих регулярных проверок мы уже значительно сократили рекламный бюджет для Беларуси», — сообщила пресс-служба Nestlé в ответ на запрос медиакомпании, передает БелаПАН .

Причиной запроса стали обвинения в адрес нескольких американских и европейских компаний в том, что они фактически финансируют пропаганду режима Лукашенко. К такому выводу пришла немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco, отмечает «Немецкая волна».