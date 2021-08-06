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Пассажирка выпала из автобуса на остановке в Минске
Источник материала: БелТА
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на остановке общественного транспорта женщина выпала из автобуса, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел сегодня примерно в 20.20 на остановке "Дмитриев Кирмаш". "49-летний водитель автобуса городского маршрута не убедился в том, что пассажиры закончили посадку и, не закрыв двери, начал движение. В результате этого женщина 1947 года рождения выпала из салона автобуса на проезжую часть", - уточнили в УГАИ ГУВД.
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Инцидент произошел сегодня примерно в 20.20 на остановке "Дмитриев Кирмаш". 49-летний водитель автобуса городского маршрута не убедился в том, что пассажиры закончили...
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