Пассажирка выпала из автобуса на остановке в Минске

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на остановке общественного транспорта женщина выпала из автобуса, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня примерно в 20.20 на остановке "Дмитриев Кирмаш". "49-летний водитель автобуса городского маршрута не убедился в том, что пассажиры закончили посадку и, не закрыв двери, начал движение. В результате этого женщина 1947 года рождения выпала из салона автобуса на проезжую часть", - уточнили в УГАИ ГУВД.