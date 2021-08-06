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Автомобиль сбил женщину на Филимонова в Минске

06.08.2021 22:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Автомобиль сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе на улице Филимонова вечером 6 августа, информирует телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Автомобиль сбил женщину на Филимонова в Минске

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai двигалась по ул. Парниковой и при повороте налево на ул. Филимонова совершила наезд на гражданку, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для обследования.

 
 
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Автомобиль сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе на улице Филимонова вечером 6 августа, информирует телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
 
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