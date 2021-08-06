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В Вооружённых Силах раскрыли тайну найденной в Новоколосово «тюрьмы»

06.08.2021 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Очередной фейк. Во лжи отличился на этот раз канал CNN, который представил своим зрителям, по их версии, сенсацию. Автор материала, некий Ник Патон Уолш, утверждает, что нашел в Беларуси недалеко от поселка Новоколосово «возможную тюрьму для белорусских диссидентов», которая недавно была построена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Силах раскрыли тайну найденной в Новоколосово «тюрьмы»

Три слоя электрифицированного забора. Новые камеры видеонаблюдения. Военная охрана и табличка «Въезд запрещен». Так устрашающе начинает свой материал Ник Патон Уолш. Всего пару бездоказательных кадров.

В Вооружённых Силах раскрыли тайну найденной в Новоколосово «тюрьмы»

Вот тот самый объект с камерами и даже табличками – и даже не одной, а несколькими, говорящими, что не только вход запрещен. А вот эту, наверное, просто не заметили – техническая территория Министерства обороны.

В Вооружённых Силах раскрыли тайну найденной в Новоколосово «тюрьмы»

И забор с колючей проволокой здесь появился не вчера, а, как и полагается такому объекту, со дня основания, то есть 66 лет назад. Конечно, ремонт и совершенствование системы охраны войсковой части проходит периодически.

В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта

В Вооружённых Силах раскрыли тайну найденной в Новоколосово «тюрьмы»

Александр Бабенко, начальник 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных Сил Беларуси:
Воинская часть предназначена для хранения, а также сбережения военно-технического имущества, что касается ракетно-артиллерийского вооружения, и проведения регламентированных технических ремонтов на различных образцах вооружения, военной, специальной техники. Здесь в основном хранятся образцы радиотехнических войск, противовоздушной обороны, а также ЗРВ и РТВ. Система охраны у нас современная, по периметру везде находятся камеры, которые выведены на пульт дежурного управления. Дежурный постоянно контролирует это. Камеры оснащены датчиками движения. Полностью весь периметр освещается, также находится под напряжением. Везде через каждые 15 метров на заборе предупреждающие таблички находятся. Также если мы чуть-чуть ближе подойдем к периметру, то мы услышим предупреждающий сигнал.

Минобороны Беларуси пригласило CNN в «лагерь для политзаключенных». Читайте здесь.

 
 
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Очередной фейк. Во лжи отличился на этот раз канал CNN, который представил своим зрителям, по их версии, сенсацию. Автор материала, некий Ник Патон Уолш, утверждает,...
 
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