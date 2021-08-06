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Минобороны Беларуси пригласило CNN в «лагерь для политзаключённых»

06.08.2021 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Канал CNN представил своим зрителям, по их версии, сенсацию. Автор материала, некий Ник Патон Уолш, утверждает, что нашел в Беларуси недалеко от поселка Новоколосово «возможную тюрьму для белорусских диссидентов», которая недавно была построена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Беларуси пригласило CNN в «лагерь для политзаключённых»

Как сообщает информагенство Sputnik, Минобороны Беларуси пригласило CNN в «лагерь для политзаключенных». Журналисты американского телеканала приняли армейский склад, который знает каждый местный ребенок, за строящийся концлагерь, уточнили в ведомстве. И пригласили съемочную группу CNN в Столбцовский район, чтобы журналисты могли завершить свое «расследование».

Минобороны Беларуси пригласило CNN в «лагерь для политзаключённых»

В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта. Читайте здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Канал CNN представил своим зрителям, по их версии, сенсацию. Автор материала, некий Ник Патон Уолш, утверждает, что нашел в Беларуси недалеко от...
 
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