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Минобороны Беларуси пригласило CNN в «лагерь для политзаключённых»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Канал CNN представил своим зрителям, по их версии, сенсацию. Автор материала, некий Ник Патон Уолш, утверждает, что нашел в Беларуси недалеко от поселка Новоколосово «возможную тюрьму для белорусских диссидентов», которая недавно была построена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Канал CNN представил своим зрителям, по их версии, сенсацию. Автор материала, некий Ник Патон Уолш, утверждает, что нашел в Беларуси недалеко от...
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