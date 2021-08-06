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Затрагивают почти треть армий мира. Где будут проходить АрМИ-2021?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сохранить высокую планку и показать достойный уровень подготовки. Белорусские команды отправились в Россию и Вьетнам для участия в Армейских международных играх – 2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В подмосковном Алабино наши военные примут участие в конкурсах «Меридиан», «Армия культуры» и «Танковый биатлон». Во Вьетнаме белорусам предстоит показать мастерство в конкурсах «Аварийный район» и «Снайперский рубеж». На нашей территории мы будем принимать участников «Снайперского рубежа», «Полярной звезды» и «Уверенного приема». Наши военнослужащие – постоянные участники АрМИ, и в 2021 году белорусские команды уже в 7-й раз будут бороться за медали. Но если в первые годы были представлены лишь пять стран, то сегодня цифры впечатляют.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Беларусь – одна из немногих стран, где в состав сводных команд входят военнослужащие срочной службы. В 2021 году наши сборные примут участие в 27 конкурсах из 34, организованных в рамках АрМИ. За все годы это самое большое количество испытаний, в которых мы сможем показать свое мастерство. Отправка команд к местам проведения конкурсов по всему миру уже ведется. Пройдут Армейские международные игры с 22 августа по 4 сентября.
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Новости Беларуси. Сохранить высокую планку и показать достойный уровень подготовки. Белорусские команды отправились в Россию и Вьетнам для участия в Армейских...
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