Памятник народному артисту СССР Игорю Лученку открыли на Аллее славы Восточного кладбища Минска

Источник материала: ОНТ

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«Не в землю, а в песню уйду» – уже не как пророчество звучит. Памятник народному артисту СССР Игорю Лученку открыли сегодня на Аллее славы Восточного кладбища Минска. Скульптурную композицию выбрали из 9 проектов. Мемориал – подарок на день рождения великого композитора. Ему исполнилось бы 83.

«Мой родны кут» в честь своего 80-летия. Спустя три года – те же ноты в бронзе звенят. «Композитор сердечных мелодий» отныне зримо возвышается над Землей. Лученок умел «играть глазами» – черта, которую смог передать скульптор Миско.

Иван Миско, народный художник Беларуси: «Так как Союз композиторов рядом с моей мастерской, то он постоянно приходил. Редко по звонку. Он обычно неожиданно открывал дверь. А я старался делать такие быстрые наброски».

Этот портрет вне времени, сборный образ творчества. У двухметрового памятника Лученку – созвездие авторов. Руку приложили также скульптор Финский и архитектор Крамаренко. Гранитный постамент в форме рояля, за которым словно сидит маэстро.

Александра Лученок, вдова Игоря Лученка: «Нет больше радости, когда звучал рояль дома. Теперь, конечно, все по-другому. Я включаю диск с его музыкой и слушаю. Он оставил столько прекрасных мелодий. Трудно сказать, какая любимая. Мне больше всего нравятся его песни, написанные на стихи наших белорусских народных поэтов».

Лученок был душой любой компании. Сегодня опять собрал вокруг себя близких, друзей, коллег, поклонников. Вместе вспоминали шлягеры, которым невозможно не подпеть. «Ён не падобны ні на кога» – говорил Мулявин. Судьба снова свела «песняров».

Владислав Мисевич, заслуженный артист БССР: «Он был доступный, никакой фанаберии, никаких высоких позиций. Профессия – это отдельно. А Игорь – как будто он вместе слушает эти песни и удивляется, как это хорошо, легко».

Уникальный мелодист – выпускник трех консерваторий. Услышав «Память сердца» Лученка, сам Утесов пустил слезу. Песни его, коих не счесть, по сей день звучат и трогают души людей из разных уголков мира. Теперь можно прийти поклониться.

Помните слова Маэстро из фильма о «поющей эскадрилье»: «Все преходяще, а музыка вечна!». Каждый день и каждый час куранты столичной ратуши отбивают мелодию Лученка. Он родился в Минске, жил и сердце здесь оставил навсегда.

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