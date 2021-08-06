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Памятник народному артисту СССР Игорю Лученку открыли на Аллее славы Восточного кладбища Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
«Не в землю, а в песню уйду» – уже не как пророчество звучит. Памятник народному артисту СССР Игорю Лученку открыли сегодня на Аллее славы Восточного кладбища Минска. Скульптурную композицию выбрали из 9 проектов. Мемориал – подарок на день рождения великого композитора. Ему исполнилось бы 83.
«Мой родны кут» в честь своего 80-летия. Спустя три года – те же ноты в бронзе звенят. «Композитор сердечных мелодий» отныне зримо возвышается над Землей. Лученок умел «играть глазами» – черта, которую смог передать скульптор Миско.
Этот портрет вне времени, сборный образ творчества. У двухметрового памятника Лученку – созвездие авторов. Руку приложили также скульптор Финский и архитектор Крамаренко. Гранитный постамент в форме рояля, за которым словно сидит маэстро.
Лученок был душой любой компании. Сегодня опять собрал вокруг себя близких, друзей, коллег, поклонников. Вместе вспоминали шлягеры, которым невозможно не подпеть. «Ён не падобны ні на кога» – говорил Мулявин. Судьба снова свела «песняров».
Уникальный мелодист – выпускник трех консерваторий. Услышав «Память сердца» Лученка, сам Утесов пустил слезу. Песни его, коих не счесть, по сей день звучат и трогают души людей из разных уголков мира. Теперь можно прийти поклониться.
Помните слова Маэстро из фильма о «поющей эскадрилье»: «Все преходяще, а музыка вечна!». Каждый день и каждый час куранты столичной ратуши отбивают мелодию Лученка. Он родился в Минске, жил и сердце здесь оставил навсегда.
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«Не в землю, а в песню уйду» – уже не как пророчество звучит. Памятник народному артисту СССР Игорю Лученку открыли сегодня на Аллее славы Восточного кладбища...
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