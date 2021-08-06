Олимпиада в Токио: в медальном зачете продолжает лидировать сборная Китая

Источник материала: ОНТ

В медальном зачете Олимпиады продолжает лидировать сборная Китая.

У этой команды 36 медалей высшей пробы. На второй позиции американские спортсмены, завоевавшие 31 золотую награду. Замыкают тройку японцы. Россияне пока на пятой позиции. У сборной Беларуси – 43 место в зачете. У нашей команды одно золото, два серебра и две бронзы.

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