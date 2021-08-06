Мужчина избил девушку бильярдным кием в Солигорском районе

Источник материала: ОНТ

Мужчина избил бильярдным кием девушку, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в УВД Минского облисполкома.

В результате конфликта, возникшего на личной почве, 25-летний житель Солигорского района избил 18-летнюю двоюродную сестру.

Она серьезно пострадала, среди травм – перелом подколенной кости. Сообщается, что подозреваемый не только бил ее, но и за волосы протянул по земле. Удары были такой силы, что кий в итоге сломался.

Установлено, что в момент конфликта агрессор был пьян. Следственный комитет возбудил уголовное дело за «умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения». Наказание по этой статье – до трех лет тюрьмы.

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