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Расследование, улики, место происшествия: как распутывают преступления

06.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Расследование, улики, место происшествия: как распутывают преступления

Расследование, улики, место происшествия. Нелегкие задачи в теории и на практике решали и распутывали начинающие следователи из Брестской области. На полигоне под Брестом прошел учебно-методический сбор молодых специалистов. Тридцать человек отработали теорию на практике и переняли опыт старших коллег.  

Место сбора – полигон под Брестом. Ландшафт позволяет отработать на практике алгоритм разных преступлений. Совершено в лесу, дома или это дорожное происшествие, начинающим следователям предлагают осмотреть место и выдвинуть свою версию, что произошло.

Важно обращать внимание на детали, порой даже обычная пуговица может навести на след. Участники слета – молодые следователи с небольшим опытом службы в подразделениях СК, внимают советам старших коллег, все это пригодится в практике.

За последние годы структура правонарушений сильно изменилась, сегодня злоумышленники уходят в интернет, а в бытовых преступлениях используют изощренные способы сокрытия следов. Криминалистическая лаборатория на колесах – для работы в любую погоду и в любой среде, позволяет действовать по горячим следам.  

Программа учебных сборов расписана по часам: тесты на знание закона, процессуальных действий, стрельба хоть в следственной работе не главное, но владеть оружием обязан каждый офицер. Для Анастасии Демко это тоже актуально.

Анастасия Демко, следователь Ивановского районного отдела Следственного комитета Беларуси: «Получила погоны, к этому я шла год, в качестве госслужащего меня решили аттестовать. Работа интересная, каждый день ты сталкиваешься с различными людьми и постоянно развиваешься».

Преступления против личности, гибель на производстве, махинации в Сети. Практические советы – самое ценное от старших коллег, на счету  расследование самых громких преступлений. По итогам всех испытаний определили и лучшего молодого следователя в регионе.

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Теги: Брест
 
 
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Расследование, улики, место происшествия. Нелегкие задачи в теории и на практике решали и распутывали начинающие следователи из Брестской области. На полигоне под...
 
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