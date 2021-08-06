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Владислав Клундук из Кобрина пробежал из Витебска в Москву, чтобы помочь малышу с тяжелым генетическим заболеванием

06.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владислав Клундук из Кобрина пробежал из Витебска в Москву, чтобы помочь малышу с тяжелым генетическим заболеваниемВитебска в Москву, чтобы помочь малышу с тяжелым генетическим заболеванием" class="one-news__figure-img">

Несколько сотен километров трусцой, почти пять суток без сна: 23-летний Владислав Клундук из Кобрина пробежал настоящий марафон из Витебска в Москву, чтобы помочь маленькому мальчику с тяжелым генетическим заболеванием.

В путь из Витебска Владислав Клундук отправился 27 июля. Весь забег он транслировал в своем аккаунте в сторис Instagram. И марафон не был простым. Молодой человек попадал под многочасовые проливные дожди, терялись машины сопровождения, в кровь стерты ноги, но финиш в Москве все-таки состоялся. А руководило им благородное дело – он хотел привлечь внимание к семимесячному Роману из Мстиславля. Мальчику нужно дорогостоящее лечение. На счет ребенка, который страдает от спинально-мышечной атрофии, уже стали поступать деньги.

Сейчас у Владислава короткая передышка в российской столице. Но даже там он не прекращает тренировки. Намерен еще не раз пробежать в пользу своего маленького земляка. Зимой Роману Антихевичу поставили страшный диагноз, который требует дорогостоящего лечения. Без него дети редко доживают до двух лет.

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Теги: Витебск
 
 
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Несколько сотен километров трусцой, почти пять суток без сна: 23-летний Владислав Клундук из Кобрина пробежал настоящий марафон из Витебска в Москву, чтобы помочь...
 
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