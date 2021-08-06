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Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Ирана обсудили на высшем уровне
Источник материала: ОНТ
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Ирана обсудили на высшем уровне.
По поручению Главы нашего государства председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко поучаствовал в церемонии инаугурации президента Ирана Ибрагима Раиси. Передал от руководства нашей страны поздравления. После состоялась личная встреча, на которой и обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества и взаимоотношений в международных организациях.
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Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Ирана обсудили на высшем уровне. По поручению Главы нашего государства председатель Палаты представителей...
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