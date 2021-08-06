Такси врезалось в трамвай на ул. Долгобродской в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

ДТП случилось в Минске на улице Долгобродской с участием легкового автомобиля и трамвая. Об этом рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась в пятницу, 6 августа, примерно в половине четвертого дня. Легковушка «Киа», за рулем которой сидел 42-летний водитель, ехала по Долгобродской улице со стороны переулка Козлова в направлении Уральской улицы. Поворачивая налево, машина не уступила трамваю, который ехал в том же направлении. Произошло столкновение.

Сообщается, что никто не пострадал. Трамвай и машина получили механические повреждения. Обстоятельства случившегося выясняются.





Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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