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Такси врезалось в трамвай на ул. Долгобродской в Минске

06.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Такси врезалось в трамвай на ул. Долгобродской в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

ДТП случилось в Минске на улице Долгобродской с участием легкового автомобиля и трамвая. Об этом рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась в пятницу, 6 августа, примерно в половине четвертого дня. Легковушка «Киа», за рулем которой сидел 42-летний водитель, ехала по Долгобродской улице со стороны переулка Козлова в направлении Уральской улицы. Поворачивая налево, машина не уступила трамваю, который ехал в том же направлении. Произошло столкновение.

Сообщается, что никто не пострадал. Трамвай и машина получили механические повреждения. Обстоятельства случившегося выясняются.


Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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ДТП случилось в Минске на улице Долгобродской с участием легкового автомобиля и трамвая. Об этом рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария случилась в...
 
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